Людина матиме можливість щоденно здійснити по дві безкоштовні поїздки у транспорті

У Львові обмежили кількість безоплатних поїздок у громадському транспорті пенсіонерам за віком та людям з інвалідністю третьої групи. З 1 липня ті, хто належить до цих пільгових категорій та мають персоналізовані ЛеоКарт, щомісяця зможуть здійснювати 60 безоплатних поїздок у міських автобусах, трамваях чи тролейбусах. Відповідне рішення у п’ятницю, 28 червня, затвердив виконавчий комітет ЛМР.

Як пояснив керівник департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило, обмеження стосується тих категорій, яким пільгу на проїзд надало місто. І саме вони складають левову частку пільговиків, які користуються громадським транспортом Львова. Інші 28 категорій пільговиків, зокрема люди з інвалідністю I та II груп, учасники бойових дій, а також школярі, і надалі користуватимуться громадським транспортом Львова безоплатно та без обмежень.

Встановити ліміт на поїздки у місті вирішили через те, що в системі е-квитка фіксують випадки, коли пасажири впродовж місяця реєструють значну кількість пільгових поїздок – від 100 до понад 400 валідацій однієї пільговою ЛеоКарт. У Львові є рекордсмен, який за місяць здійснив аж 452 поїздки. Зазначимо, за кожну, безоплатну для людини поїздку, кошти перевізникам компенсовує місто. Тож запровадження ліміту на безоплатне користування громадським транспортом дозволить зекономити для міського бюджету понад 30 млн грн на рік, водночас людина матиме можливість щоденно здійснити по дві безкоштовні поїздки у транспорті.

«Ми аналізували, як пільговики користуються громадським транспортом, скільки валідацій припадає на кожну пільгову ЛеоКарт. Більше 60 поїздок в місяць реєструє всього 10% пасажирів-пільговиків. Але серед них є й такі, що здійснюють від 100 до понад 400 поїздок за місяць. А це є суттєве навантаження на міський бюджет», – розповів Олег Забарило.

Невикористані поїздки анулюються вкінці місяця. Тобто, перенести їх і доплюсувати на наступний місяць не можна. Понадлімітно користуватися громадським транспортом пенсіонери за віком та люди з інвалідністю третьої групи зможуть вже на платній основі. Тож потрібно подбати про наявність коштів на балансі своєї пільгової ЛеоКартки.

«Адже у випадку понадлімітного користування транспортом, на пільговій ЛеоКарт, якщо її не поповнювати, утворюватиметься від’ємний баланс, і система заблокує картку. Щоб розблокувати ЛеоКарт, треба поповнити рахунок картки на відповідну суму», – наголосив Олег Забарило.

До слова, щодня власники пільгових ЛеоКарт здійснюють близько 160-170 тис. поїздок в громадському транспорті. Станом на сьогодні мешканцям видали 274 тис. персоналізованих ЛеоКарт – пільгових, учнівських та студентських. У громадському транспорті Львова вже 65% пасажирів валідують проїзд загальними та персоналізованими ЛеоКарт.

Нагадаємо, перевірити залишок коштів на ЛеоКарт можна через валідатор у транспорті, у кіосках «Інтерпрес» та через сервіси EasyPay. Детальна інформація як поповнити баланс ЛеоКарт – за посиланням.