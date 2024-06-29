Затриманий, який підрвав гранату, не пояснює своїх мотивів

Служба безпеки України та Нацполіція затримала 23-річного мешканця Хмельниччини, який підірвав гранату на вулиці Кривий Вал, що у центрі Луцька. У пресслужбі СБУ у суботу, 29 червня, розповіли, що мотиви чоловіка невідомі.

«На щастя ніхто не постраждав. У межах кримінального провадження тривають слідчі дії», – повідомили в СБУ.

Затриманий після вибуху гранати також не постраждав. Зазначимо, що СБУ закликає людей повідомляти про підозрілі та вибухонебезпечні предмети. Відомство гарантує конфіденційність й перевірятиме інформацію.