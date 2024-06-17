Луцький міськрайонний суд виніс вирок військовослужбовцю Тарасу Х., який на зупинці громадського транспорту кинув під ноги односельців гранату. У суді чоловік пояснив свої дії бажанням усіх налякати, втім задумане йому реалізувати не вдалося – боєприпас не здетонував. За скоєне обвинуваченому призначили 3,5 роки тюрми.

Як йдеться у вироку від 10 червня, інцидент у селі Коршів Луцького району стався ввечері 5 липня 2023 року. Близько 21:30 обвинувачений Тарас Х., який перебував у стані алкогольного сп’яніння, підійшов до зупинки громадського транспорту, де перебувала значна кількість людей. Чоловік почав демонстративно перекидати ручну гранату Ф-1 з руки в руку, а тоді витягнув чеку з запалу й кинув боєприпас під ноги місцевим жителям.

За словами одного зі свідків події, напередодні між Тарасом Х. і ще одним чоловіком виник конфлікт у місцевому магазині. Він їх розборонив і виштовхав п’яного військового із закладу. Тоді останній промовив: «Я вам ще покажу, ви нічого не знаєте, ви не воювали…» і пішов додому. Близько 21:00 потерпілий пішов на зупинку громадського транспорту, де зібралася компанія людей. Через декілька хвилин туди прийшов обвинувачений, який почав лаятися, погрожувати, а тоді дістав з-під одягу гранату Ф-1 і кинув її прямо у бік людей. Потерпілий зазначив, що підняв боєприпас з землі, оскільки сприйняв його як навчальний, і пізніше передав працівникам поліції.

Згідно з висновком судового експерта, вилучена Ф-1 є оборонною осколковою ручною гранатою, що належить до вибухових пристроїв військового призначення.

Підозрюваний розповів у суді, що перед тим, як прийти на зупинку, він нібито дістав кільце з чеки запалу бойової гранати і тримав її у руці, аби потім імітувати перед людьми загрозу вибуху. Також зазначив, що хотів показати свою важливість порівняно з іншими жителями села Коршів, щоб його всі боялися. Щиро розкаявся у вчиненому.

Відомо, що Тарас Х. – старший солдат ЗСУ. одружений, має неповнолітню доньку. Потерпілі просили не призначити йому суворого покарання.

Суддя Ярослав Артиш визнав військовослужбовця винним за ч.1 ст. 263 ККУ (зберігання зброї без передбаченого законом дозволу) і за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї) та призначив покарання у вигляді 3,5 років позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.