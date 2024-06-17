Чоловік кинув гранату на підлогу житлового будинку

Рівненський міський суд виніс вирок 39-річному солдату єгерського батальйону Анатолію С., який під час конфлікту підірвав у будинку гранату. У результаті вибуху спімешканка обвинуваченого травмувалася, а її батько – загинув. За скоєне військовослужбовцю призначили 10 років тюрми.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, інцидент у селі Залізниця Рівненського району стався ввечері 19 серпня 2023 року. Анатолій С. перебував разом із спімешканкою у будинку її батька. Усі троє вживали спиртне й між ними раптово виник конфлікт, під час якого обвинувачений дістав ручну гранату Ф-1, від’єднав кільце запобіжної чеки й кинув боєприпас на підлогу. Унаслідок вибуху 59-річний господар будинку загинув, а його 37-річна донька отримала осколкові поранення.

У матеріалах судової справи йдеться, що Анатолій С. придбав оборонну осколкову ручну гранату Ф-1 у 2022 році під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Пізніше військовослужбовець привіз боєприпас до місця свого тимчасового проживання – у будинок батька спімешканки, де зберігав до моменту вчинення злочину.

У суді обвинувачений свою вину визнав. Розповів, що перебував у хороших стосунках із 59-річним господарем будинку, а також доглядав за останнім, оскільки напередодні чоловіку провели операцію з ампутації обох ніг. За словами Анатолія С., він не пам’ятає як кинув гранату.

Суддя Дмитро Яковлєв визнав Анатолія С. винним у замаху та умисному вбивстві, вчиненому щодо двох осіб, а також у незаконному зберіганні зброї. Військовому призначили 10 років позбавлення волі. Крім того, він має заплатити 19 171 грн за проведення судових експертиз. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.