Чоловік кинув гранату на підлогу житлового будинку

На Рівненщині 38-річний чоловік під час конфлікту підірвав гранату в житловому будинку. Внаслідок вибуху загинув 59-річний чоловік, а також травмувалась його донька.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, повідомлення про інцидент надійшло до правоохоронців близько 22:30 у суботу, 19 серпня.

«Того дня у селі Залізниця колишнього Корецького району 38-річний чоловік разом із на рік молодшою співмешканкою у будинку її батька, в якому вони проживали, розпивали спиртне. Ввечері, під час конфлікту, 38-річний чоловік дістав гранату, привів її у дію та кинув на підлогу», – йдеться у повідомленні.

Унаслідок вибуху загинув 59-річний господар будинку, його 37-річну доньку із осколковими пораненнями госпіталізували.

Зловмисника затримали і відправили у СІЗО. Йому вже повідомили про підозру за ч.2 ст. 15 та ч.2 ст. 115 ККУ (замах на вбивство) та ч.1 ст. 115 ККУ (вбивство). Зловмиснику загрожує 15 років ув'язнення, або ж довічне.

У вівторок, 22 серпня, йому обрали запобіжний захід: чоловік перебуватиме під вартою впродовж 60 діб.