Чоловік підірвав гранату на дитячому майданчику в Рівному

Державне бюро розслідувань завершило розслідування справи військового, який в листопаді минулого року підірвав гранату на дитячому майданчику в Рівному. Внаслідок вибуху боєприпасу поранень зазнали троє людей. За скоєне йому загрожує до семи років тюрми.

Про завершення досудового розслідування у цій справі стало відомо в понеділок, 8 травня, після повідомлення прес-служби ДБР.

Зазначимо, що злочин військовослужбовець однієї з частин Київщини скоїв у дворі одного з будинків на вулиці Романа Шухевича у Рівному. Тоді військовий перебував на лікарняному у рідному місті Рівне.

«Військовий почав хизуватися перед людьми бойовою гранатою. Щонайменше двічі він висмикував чеку, погрожуючи підірвати її. Як з’ясувало слідство, чоловік був в стані алкогольного сп’яніння. Люди, які відпочивали неподалік на дитячому майданчику викликали поліцію. Після приїзду правоохоронців, військовий умисно кинув гранату в бік натовпу», – повідомляє деталі справи ДБР.

Боєприпас здетонував, в результаті чого постраждало троє осіб. Серед потерпілих – 5-річна дитина, 28-річний чоловік та 28-річний патрульний. Усі вони отримали осколкові ураження.

Чоловікові інкримінують порушення ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з боєприпасами), ч. 4 ст. 296 (хуліганство), ч. 2 ст. 345 (насильство щодо працівника правоохоронного органу). У разі доведення вини чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

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