Чоловік кинув боєприпас на дитячому майданчику у дворі багатоповерхівки

У Рівному невідомий чоловік підірвав гранату на дитячому майданчику в дворі багатоповерхівки. Внаслідок вибуху постраждали четверо людей, в тому числі, маленька дитина. Наразі відомо, що поліцейські затримали двох підозрюваних.

Повідомлення про вибух на вулиці Романа Шухевича надійшло до поліції близько 21:00 у п'ятницю, 4 листопада. «Поліцейські на місці події попередньо встановили, що здетонував боєприпас, який кинув невідомий чоловік, перебуваючи на дитячому майданчику у дворі багатоповерхівок», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Рівненщини.

За попередньою інформацією, постраждали четверо осіб, серед яких малолітня дитина.

Як уточнив заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, патрульним надійшов виклик, що невідомий чоловік на дитячому майданчику погрожуває відірвати гранату. Разом із ним був ще один чоловік. Після того, як на місце приїхали патрульні, зловмисник кинув боєприпас.

Відомо, що внаслідок підриву травмувався поліцейський. Одразу ж після цього обох чоловіків затримали правоохоронці.

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