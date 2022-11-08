Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу відбулось по відеозв'язку

Рівненський суд дозволив вийти під заставу 20-річному підозрюваному у підриві гранати на дитячому майданчику. Для цього він повинен заплатити майже 150 тис. грн. Якщо підозрюваний не внесе суму, йому доведеться протягом двох місяців перебувати під вартою у СІЗО.

Запобіжний захід чоловікові обрали у понеділок, 7 листопада, повідомляє «Суспільне». Слідчий суддя Рівненського міського суду Петро Денисюк обрав для чоловіка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Термін тримання під вартою рахують з моменту затримання, тобто 20:50 4 листопада 2022 року і до 2 січня 2023 року. Водночас суддя дозволив вийти чоловікові під заставу в майже 150 тис. грн.

Наразі підозрюваний перебуває у медзакладі. Відомо, що свою вину він заперечує.

«Зараз захист збирає докази, які характеризують його як особистість і, відповідно, буде клопотати перед судом про заміну запобіжного заходу. Якщо підозрюваний не назбирає гроші на заставу, то будемо просити суд змінити запобіжний захід», – зазначив адвокат підозрюваного Віктор Бодрягов.

Зазначимо, що чоловіка затримали ввечері 4 листопада на вулиці Романа Шухевича у Рівному. Поліція підозрює його у підриві гранати на дитячому майданчику, внаслідок чого травми отримали четверо осіб. Серед постраждалих – п'ятирічна дівчинка. Також травмувався й сам зловмисник.

Навіщо він підірвав гранату, наразі невідомо. Однак у поліції зазначали, що в той вечір на лінію 102 зателефонувала очевидиця і повідомила, що на дитячому майданчику перебуває чоловік у неадекватному стані та погрожує гранатою. Чи був він під впливом наркотиків чи алкоголю, поки що невідомо. Справу розслідують за статтею про хуліганство. У разі доведення вини йому загрожує до семи років ув'язнення.