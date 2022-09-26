Житловий будинок на 90% зруйновано. Власницю помешкання забрали в лікарню

У Сарнах внаслідок вибуху газоповітряної суміші завалився приватний житловий будинок. 84-річну мешканку будинку забрали до медзакладу, її стан оцінюють як важкий. Відомо, що рятувальники отримали інформацію про задимлення у будинку, а коли прибули на місце виявили, що дерев'яний будинок є практично повністю заваленим.

Повідомлення про задимлення у приватному будинку в місті Сарни на вулиці Короленка надійшло до рятувальників близько 15:30 у понеділок, 26 вересня.

«На місце виклику було направлено рятувальників 8-ї державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС. По прибуттю на місце виклику рятувальники побачили, що дерев’яний житловий будинок на 90% зруйновано. На місці працюють рятувальники, поліцейські, працівники медичної, газової та енергетичної служб. Проводяться слідчі дії», – йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС Рівненщини.

Власницю будинку 1938 року народження у важкому стані доправили до медичного закладу. У жінки діагностували опіки на руках та гомілках. Загалом уражено 20% тіла.

Причина руйнування встановлюються. За попередньою інформацією, відбувся відбувся вибух газоповітряної суміші. Розбір пошкоджених конструкцій будинку розпочнуть лише після оперативно-слідчих дій правоохоронців.