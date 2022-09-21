У місті Костопіль на Рівненщині сім'я отруїлась чадним газом. До медзакладу доправили жінку з її двома дітьми. Виявилось, що за деякий час до інциденту газове обладнання у помешканні обстежував приватний майстер, який запевнив, що ніяких проблем немає. Згодом стало відомо, що, імовірно, витік чадного газу стався через незадовільний стан димовентиляційних каналів.

Випадок стався ще 17 вересня, але відомо про нього стало у середу, 21 вересня, після повідомлення прес-служби «Рівнегазу». До газовиків зателефонували медики, які госпіталізували жінку та її двох дітей з підозрою на отруєння чадним газом. Відомо, що вік дітей – один та чотири роки.

Виявилось, що у день, коли сім'я отруїлась чадним газом, газове обладнання обстежував приватний майстер. Він запевнив, що з ним все в порядку.

«Наразі достеменно невідомо, що стало причиною отруєння. Ймовірно, до цього призвів незадовільний стан димовентиляційних каналів, на які не звернув увагу приватний майстер. Це показник некваліфікованого підходу до технічного обстеження газового обладнання», – зазначив начальник аварійно-диспетчерської служби Андрій Чижевський.

Чадний газ у помешканні виявити вкрай складно, оскільки він не має запаху. У разі виникнення симптомів, а це нудота, запаморочення та головний біль, необхідно якомога швидше вийти на свіже повітря. Щоправда, часто люди не встигають врятуватись, оскільки при великій концентрації чадного газу втрата свідомості може настати вже за декілька хвилин.