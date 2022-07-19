Чоловік зірвався з сьомого поверху будинку, що на вулиці Чорновола

У Рівному 34-річний будівельник загинув внаслідок падіння з сьомого поверху. Нещасний випадок стався на вулиці Чорновола. Після падіння чоловік ще був живий, його встигли доправити до лікарні, але згодом він помер. Чи мав він право працювати на будівництві, з'ясовує слідство.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, інцидент стався близько 16:40 у понеділок, 18 липня. Повідомлення надійшло від медиків, які надали допомогу травмованому.

Попередньо встановлено, що 34-річний мешканець села Пісків під час виконання будівельних робіт на вулиці В’ячеслава Чорновола не втримався та впав із висоти сьомого поверху. Його із важкими травмами доправили до Рівненської центральної міської лікарні. Втім, незважаючи на надану медичну допомогу, чоловік помер.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 272 ККУ (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

«У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі обставини, зокрема чи мав загиблий допуск до виконання будівельних робіт із підвищеною небезпекою та чи були належним чином оформлені трудові відносини із підрядником», – йдеться у повідомленні.