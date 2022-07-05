Нещасний випадок стався у кар'єрі в селі Могиляни

На Рівненщині під час купання в місцевому кар'єрі втопився 15-річний хлопець. Підліток не вмів плавати, однак вирішив поплисти на надувному матраці. Матрац перекинувся на глибині і хлопець потонув, врятувати його не вдалося.

Як повідомляє прес-служба поліції Рівненщини, нещасний випадок стався близько 14:40 у понеділок, 4 липня. До правоохоронців надійшло повідомлення, на кар'єрі неподалік села Могиляни Острозької громади батьки шукають 15-річного сина, який пішов купатися і не повернувся.

«Поліцейські на місці події встановили, що неповнолітній житель села Оженин разом із своїми батьками відпочивав біля водойми. На надувному матраці поплив від берега і перекинувся в місці, де була достатня глибина. Хлопець плавати не вмів», – йдеться у повідомленні.

За декілька хвилин підлітка дістали з води. Попри першу допомогу врятувати його життя не вдалося. Тіло підлітка доправили в морг для проведення судово-медичної експертизи.

Як повідомляє ДСНС, також у цей день на озері в селі Зірне Березнівської громади загинула 14-річна дівчина, її тіло підняли з води місцеві мешканці. Загалом від початку року на водоймах області загинули 20 людей, з них п'ятеро – діти.