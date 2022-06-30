У селі на Рівненщині 5-річний хлопчик втопився у надувному басейні. Батьки намагались реанімувати дитину, але було надто пізно. Медики, які приїхали на виклик, констатували смерть.

Як повідомили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Рівненщини, нещасний випадок стався у селі Колодязне Березнівської громади. Родина виховує шістьох дітей. Близько 20:30 у середу, 29 червня, батьки помітили зникнення 5-річного хлопчика.

Шукати дитину допомагали сусіди. Саме сусід помітив хлопчика у надувному басейні. Дитину одразу ж намагались реанімувати, але безрезультатно. На місце викликали бригаду медиків швидкої, але рятувати хлопчика вже було запізно, тож медики констатували смерть.

У поліції зазначили, що глибина басейну становила понад метр. Щодо цього інциденту розпочали кримінальне провадження за ст. 115 ККУ (вбивство) з приміткою «нещасний випадок».