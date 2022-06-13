Хлопець виліз на вантажний вагон, щоб глянути на вміст цистерни

16-річного підлітка з Рівненщини госпіталізували з 50% опіків тіла від удару електрострумом. Хлопець постраждав на залізничній станції, де з цікавості виліз на вантажний вагон. Він підійшов надто близько до високовольтної мережі, відтак його вдарила електрична дуга. Наразі підлітку надають необхідну допомогу, загрози його життю немає.

Як повідомляє прес-служба поліції Рівненщини, нещасний випадок стався близько 22:30 у неділю, 12 червня, на залізничній станції у селі Івачків Рівненського району. 16-річний мешканець сусіднього села Копиткове виліз на нерухомий вантажний вагон.

«Житель села Копиткове виліз на нерухомий вантажний вагон, наблизився до високовольтної контактної мережі, внаслідок чого його вдарило струмом. Одяг юнака зайнявся полум’ям, а він упав на землю. Вогонь побачила чергова станції, яка і викликала швидку та медиків», – йдеться у повідомленні.

Поліцейським неповнолітній пояснив, що заліз на залізничний вагон заради цікавості, адже хотів побачити, що знаходиться в цистерні.

Підлітка госпіталізували у Рівненську обласну дитячу лікарню, де діагностували електротравму та 50% опіків тіла. Наразі загрози його життю немає.

Зазначимо, для того, щоб отримати електротравму, необов'язково торкатись контактної мережі. При наближенні до високовольтної лінії на залізниці ближче, ніж на декілька метрів, може виникати таке явище, як електрична дуга. Людина отримує потужний удар струмом, який нерідко призводить до смерті та важких травм.