16-річного хлопця госпіталізували з важкими опіками після селфі на цистерні

У вівторок, 15 березня, на території залізничної станції «Підзамче» у Львові струмом вразило 16-річного підлітка з Херсонської області, який виліз на цистерну поїзда для того, щоб зробити селфі.

У поліції Львівщини розповіли, що інцидент трапився близько 19.30 на території залізничної станції «Підзамче». 16-річний мешканець Херсонської області заліз на цистерну, щоб зробити фото. Однак, перебуваючи на вагоні, неповнолітній отримав ураження струмом та впав на колії.

Потерпілого з важкими електроопіками доставили до лікарні, його стан важкий.

Поліцейські встановлюють усі обставини трагедії.