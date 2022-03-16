16-річного підлітка вразило струмом під час селфі на вагоні у Львові
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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16-річного хлопця госпіталізували з важкими опіками після селфі на цистерні
У вівторок, 15 березня, на території залізничної станції «Підзамче» у Львові струмом вразило 16-річного підлітка з Херсонської області, який виліз на цистерну поїзда для того, щоб зробити селфі.
У поліції Львівщини розповіли, що інцидент трапився близько 19.30 на території залізничної станції «Підзамче». 16-річний мешканець Херсонської області заліз на цистерну, щоб зробити фото. Однак, перебуваючи на вагоні, неповнолітній отримав ураження струмом та впав на колії.
Потерпілого з важкими електроопіками доставили до лікарні, його стан важкий.
Поліцейські встановлюють усі обставини трагедії.
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