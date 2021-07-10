Потерпілу доставили в реанімаційне відділення 8-ї міської клінічної лікарні

На станції «Підзамче» у Львові 9 липня 26-річну жінку ударило струмом під час спроби зробити селфі на цистерні вантажного потяга. Вона вижила, проте отримала 70% опіків тіла.

Як повідомив 10 липня департамент з питань цивільного захисту ЛОДА, тіло мешканки Львова, яка отримала ураження струмом від контактної мережі, виявили на залізничній цистерні о 20:35.

«Внаслідок події потерпіла доставлена у реанімаційне відділення 8-ї міської клінічної лікарні з 70% опіків. Затримки руху поїздів не було. Обставини події встановлюються», – йдеться в повідомленні.

За інформацією депутата ЛМР Ігоря Зінкевича, нещасний випадок трапився поблизу вулиці Ковельської. Зі слів свідків, жінка намагалася зробити селфі на потязі, де її вдарило струмом.