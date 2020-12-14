Дівчину вразило струмом під час селфі на даху поїзда

У Львові на станції Підзамче виявили тіло 15-річної львів'янки. Подія сталася у ніч із неділі на понеділок, 14 грудня, на території товарного парку залізничної станції «Підзамче» на вул. Богдана Хмельницького. Тіло між коліями виявив машиніст поїзда. За попередньою інформацією поліції, дівчина померла внаслідок ураження електричним струмом під час того як робила селфі на товарному вагоні та доторкнулась до лінії електропередач.

«Близько 1:30 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від медиків про тіло дівчини без ознак життя, виявлене на території товарного парку залізничної станції «Підзамче» на вул. Богдана Хмельницького у Львові. Загиблу виявив на коліях машиніст потяга та викликав карету швидкої допомоги. Як попередньо встановили медики, дівчина загинула внаслідок ураження електричним струмом», – повідомили у поліції.

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту населення ЛОДА, тіло між коліями №8 і 10 виявив машиніст резервного електровоза поїзда №4202.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліція встановила особу загиблої – 15-річної львів’янки. Про її зникнення напередодні повідомили батьки. За їхніми словами, дівчина пішла з дому ввечері 13 грудня та не повернулась.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок». Триває досудове розслідування.