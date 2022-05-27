Хлопчик потрапив під колеса трактора, за кермом якого був його 28-річний батько

У селі на Рівненщині чотирирічний хлопчик загинув під колесами трактора, за кермом якого їхав його батько. Інцидент стався ввечері, коли 28-річний чоловік повертався з сусіднього села, щоб привезти додому гойдалку. В якийсь момент він почув крик і побачив, що син випав із причепу. Травми, які отримала дитина, виявились несумісними з життям, хлопчик помер дорогою до лікарні.

Нещасний випадок стався близько 22:00 у четвер, 26 травня, в селі Кідри Вараського району. «Слідчий слідчого управління на місці події встановив, що 28-річний житель села Нетреба, взяв у знайомого трактор DF-354, аби перевезти дерев’яну гойдалку додому із сусіднього села. Під час руху по вулиці Лісовій він почув дитячий крик. Коли зупинився побачив, що чотирирічний син випав із причепу», – повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Відомо, що внаслідок отриманих травм хлопчик помер по дорозі у лікарню. 28-річний чоловік за результатами медичного огляду був тверезий, втім у рамках кримінального провадження у нього також відібрали зразки крові. Трактор поліцейські вилучили.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми.