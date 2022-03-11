Загиблому хлопчику за два дні мало виповнитися 3 роки

Трирічна дитина загинула під колесами трактора у селі Тишиця на Рівненщині. 27-річний батько віз на саморобному тракторі двох синів, молодший зачепився і випав з кабіни під колеса. Врятувати дитину не вдалося, хлопчик помер дорогою до лікарні.

Повідомлення про трагічний випадок, який стався у селі Тишиця колишнього Березнівського району, надійшло до поліції у п’ятницю, 11 березня, близько 14:00. «Слідчо-оперативна група місцевого відділку поліції на місці події встановила, що 27-річний місцевий мешканець їхав вулицею села на саморобному тракторі з причепом. У кабіні перебували двоє його синів. Молодший, якому 13 березня мало виповнитися три роки, зачепився рукою за ручку дверей і випав з кабіни під колеса трактора», — ідеться у повідомленні поліції.

До травмованої дитини викликали «швидку», однак врятувати хлопчика не вдалося, він помер дорогою до лікарні. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, відкрито кримінальне провадження (ч. 2 ст. 286 ККУ).

Батько дитини був тверезий, у нього візьмуть зразки крові для більш глибокого дослідження на стан сп’яніння.