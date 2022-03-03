Поліцейські наразі розшукують родичів чи знайомих загиблої

У ДТП поблизу села Бармаки, що на виїзді з Рівного, загинула пішохідка. У темну пору доби на неї наїхав автомобіль Opel. Водій стверджує, що жінка йшла проїжджою частиною. Особу загиблої не встановлено.

Про смертельну ДТП біля села Бармаки поліція Рівненської області повідомила у четвер, 3 березня. Напередодні близько 20:00 60-річний житель села Котів, перебуваючи за кермом автомобіля Opel, наїхав на жінку. Зі слів водія, вона йшла проїжджою частиною. Від одержаних травм пішохідка загинула на місці.

«Її особа наразі не встановлена. На вигляд загиблій 50-55 років, худорлявої тілобудови, низького зросту. Була одягнена у світло-коричневу шубу, шапку та спортивні темно-сині штани із білою вертикальною смужкою збоку. З собою мала торбину», — повідомила поліція.

Поліція закликає усіх, кому відома будь-яка інформація щодо загиблої, повідомляйте в поліцію за номерами (067) 4248232 або 102.

Поліція також повідомляє, що через перевантаження лінії 102 створено резервний телефон, за яким можна звертатися та повідомляти про події: (096) 1313323.