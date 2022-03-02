В умовах воєнного часу автомобілі у п'яних водіїв вилучатимуть одразу

З середи, 2 березня, на Рівненщині запроваджують нове правило для водіїв, що можуть сісти за кермо у нетверезому стані: у них вилучатимуть транспортний засіб на потреби Збройних Сил або територіальної оборони.

Про це повідомив 2 березня голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль. «Якщо поліція затримає водія в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, то транспортний засіб одразу ж буде вилучатися на потреби ЗСУ і ТрО. У нас в країні війна, і час нагадати про це безвідповідальним громадянам», - сказав голова адміністрації.

З 18:00 1 березня на території області заборонений продаж алкогольних напоїв. Усі крамниці зобов’язані повністю звільнити полиці від цього товару.

Нагадаємо, що у Рівненській області уперше за роки Незалежності зафіксовано нульовий рівень злочинності.

P.S. До вечора того ж дня у нетверезих водіїв вилучили два автомобілі й передали на потреби тероборони.

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