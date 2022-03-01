Диверсант знімав стратегічні й військові об’єкти на території області

Контррозвідники Служби Безпеки України затримали на Рівненщині агента російських спецслужб. Про це у вівторок, 1 березня, повідомила Рівненська обласна державна адміністрація.

«Він фотографував і знімав на відео стратегічні й військові об’єкти на території області. Ця інформація була необхідна загарбникам для підготовки диверсій», — повідомляє облдержадміністрація.

Крім того, агент організовував підривну діяльність у соцмережах, намагався знайти спільників, які б за гроші поширювали ворожий контент.

Зазначимо, 26 лютого СБУ затримала 41-річного російського шпигуна на Закарпатті. Чоловік орендував житло у Берегівському районі. Він фотографував об'єкти критичної інфраструктури у Закарпатській області та передавав цю інформацію окупантам.

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