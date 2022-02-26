Затриманий перебуває у СІЗО, йому вже оголосили про підозру

Служба безпеки України затримала на Закарпатті російського шпигуна, який фотографував об'єкти критичної інфраструктури і передавав цю інформацію окупантам. Про затримання чоловіка повідомила прес-служба СБУ ввечері суботи, 26 лютого.

За даними Служби безпеки, агент Російської Федерації фотографував об'єкти критичної інфраструктури у Закарпатській області та передавав цю інформацію окупантам.

«Він орендував житло в одному з населених пунктів Берегівського району, оселившись у регіоні зовсім недавно. Під час обшуків у шпигуна виявили готівку в російських рублях, картки російського банку, газові балончики та револьвер», – йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі поліції Закарпаття, затриманий є 41-річним уродженцем Росії. Чоловік фотографував вокзали та мости у Берегівському районі. Фотографії правоохоронці виявили у його телефоні.

Чоловіка затримали, зараз він перебуває у СІЗО, йому вже повідомили про підозру за двома статтями ККУ: ст. 113 (диверсія), ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

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