Поліцейські затримали двох закарпатців за вимагання грошей від біженців
Чоловіки на перевалі зупиняли автівки переселенців і вимагали гроші
Закарпатська поліція затримала двох чоловіків, які прикидались п’яними, виходили на дорогу та зупиняли автівки, в яких їхали переселенці та вимагали гроші. Про інцидент повідомила прес-служба поліції Закарпаття у суботу, 26 лютого. За даними правоохоронців, чоловіки погрожували біженцям поблизу Ужоцького перевалу.
Як повідомляють правоохоронці, обоє затриманих є місцевими мешканцями віком 23 та 34 роки. Чоловіки прикидались п'яними, виходили з узбіччя на дорогу, а коли автомобілі зупинялися, діставали предмет схожий на зброю та погрожували.
«Попередньо встановлено, що зброя, якою погрожували зловмисники, не є бойовою. Підозрювані того вечора встигли зупинити автівки жителів Львівської та Київської областей. Наразі обоє затримані», – уточнюють у прес-службі поліції.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 ККУ (розбій, вчинений групою осіб). За скоєне обом чоловікам загрожує до 10 років тюрми із конфіскацією майна.
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