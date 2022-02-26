За напади на пересселенців двом чоловікам загрожує до 10 років тюрми

Закарпатська поліція затримала двох чоловіків, які прикидались п’яними, виходили на дорогу та зупиняли автівки, в яких їхали переселенці та вимагали гроші. Про інцидент повідомила прес-служба поліції Закарпаття у суботу, 26 лютого. За даними правоохоронців, чоловіки погрожували біженцям поблизу Ужоцького перевалу.

Як повідомляють правоохоронці, обоє затриманих є місцевими мешканцями віком 23 та 34 роки. Чоловіки прикидались п'яними, виходили з узбіччя на дорогу, а коли автомобілі зупинялися, діставали предмет схожий на зброю та погрожували.

«Попередньо встановлено, що зброя, якою погрожували зловмисники, не є бойовою. Підозрювані того вечора встигли зупинити автівки жителів Львівської та Київської областей. Наразі обоє затримані», – уточнюють у прес-службі поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 ККУ (розбій, вчинений групою осіб). За скоєне обом чоловікам загрожує до 10 років тюрми із конфіскацією майна.

Хроніка вторгнення Росії. День третій – у прямій трансляції ZAXID.NET