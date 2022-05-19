41-річний агент РФ готував диверсії на території Закарпаття

СБУ передала до суду справу щодо затриманого на Закарпатті російського агента, який фотографував об'єкти критичної інфраструктури і передавав цю інформацію окупантам. Правоохоронці зазначили, що 41-річний агент переїхав в Україну ще у 2014 році, незадовго до повномасштабної війни він орендував житло у Берегівському районі Закарпаття. Під час обшуків у нього виявили понад 200 боєприпасів, готівку в рублях та банківські картки. Також слідчі встановили, що чоловік планував втечу до Росії. Наразі російський агент перебуває під вартою, за скоєне йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Про затримання 41-річного чоловіка, який працював на російські спецслужби, СБУ повідомила 26 лютого. Тоді ж закарпатські поліцейські оголосили йому про підозру в підготовці диверсій та незаконному поводженні зі зброєю. Агент проживав на території України з 2014 року, незадовго до початку повномасштабного вторгнення він орендував житло в Берегівському районі. За даними поліції, затриманий є 41-річним уродженцем Росії. Чоловік фотографував вокзали та мости у Берегівському районі.

Як у четвер, 19 травня, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури, обвинувачений співпрацював зі спецслужбами РФ і допомагав у проведенні диверсій проти України. «Він фотографував об’єкти критичної інфраструктури на території Закарпаття та сусідніх областей і разом із геоданими передавав інформацію ворогу. До того він отримував від іноземних кураторів чіткі вимоги до категорій об’єктів і способів фіксації даних щодо них», – зазначають у прокуратурі.

У прес-службі СБУ Закарпатті уточнюють, що агент був завербований представниками головного розвідувального управління Генштабу збройних сил Росії. Останнє його завдання від російської розвідки – фотофіксація об’єктів критичної інфраструктури на території Закарпаття.

«Також за завданням своїх «кураторів» агент зобов’язався фотографувати будівлі з найбільшим скупченням мирного населення, військові споруди та правоохоронні органи», – додають у СБУ.

Під час обшуків у помешканні російського агента у Берегівському районі правоохоронці виявили понад 200 боєприпасів, готівку в рублях та картки російського банку. Затриманий 41-річний чоловік із лютого перебуває під вартою без можливості внесення застави.

Агент підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 14 ст. 113 (готування до диверсії) та ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Справу розглядатиме суд.