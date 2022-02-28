Кількість укриттів з інтернетом постійно збільшується

Бомбосховища та укриття Рівненської області у понеділок, 28 лютого, почали підключати до інтернету.

Про оснащення інтернетом бомбосховищ повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль. «Роботу розпочали інтернет-провайдери області разом з Рівненською обласною військовою адміністрацією. Наразі до всесвітньої мережі уже підключено 15 об’єктів. Їхня кількість щогодини збільшується», — написав Віталій Коваль,

Голова адміністрації зазначає, що інтернет-провайдери оперативно відгукнулися на ініціативу і надають послугу безкоштовно.

Номери гарячої лінії для людей, які шукають прихистку від війни у Рівненській області: (098) 505 83 25, (0362) 400100.

З усіх питань можна звертатися на гарячу лінію Рівненської обласної військової адміністрації 0800 500078.

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