За одну добу оборони загинули четверо військових з Рівненської області

Четверо військовослужбовців з Рівненщини загинули у боях під Васильковом на Київщині та при обороні Києва 26 лютого.

Про загибель під Васильковом старшого солдата Павла Нікітчука зі Здолбунова повідомив на своєму Facebook міський голова Владислав Сухляк. «26 лютого під час обстрілів під Васильковом було смертельно поранено нашого старшого солдата, військового за контрактом Нікічука Павла Олексійовича 1995 року народження. Співчуття друзям, батькам. В нього залишилась одна тільки мама. Вічна пам'ять нашому Герою», — сказав міський голова.

Павло Нікітчук—уже четвертий загиблий з Рівненщини за одну добу. У боях за Васильків загинув також 24-річний Василь Марчук з села Миротин колишнього Здолбунівсього району.

При обороні Києва загинули 23-річний Віталій Кучерук з села Олександрія Рівненського району та 41-річний Тарас Козлишин з Рівного.

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