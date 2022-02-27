Внаслідок авіаційного удару під час виконання бойового завдання на Київщині загинув військовий з Волині. Відомо, що Олександр Лук'янович проживав у Зимнівській громаді. Це вже третій загиблий волинський військовий у війні з Росією.

Про загибель військового повідомила прес-служба Зимнівської громади Володимир-Волинського району. Зазначається, що Олександр Лук'янович загинув у п'ятницю, 25 лютого.

«Стало відомо про трагічну загибель старшого механіка-водія танкового взводу, Олександра Володимировича Лук'яновича, жителя нашої громади! Він загинув 25 лютого 2022 року, в результаті авіаційного удару під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України у Київській області. Співчуваємо родині та близьким з приводу важкої та непоправної втрати. Сумуємо разом з вами», – йдеться у дописі.

Зазначимо, це вже третій загиблий військовий з Волині у війні з Росією. Напередодні, 26 лютого, у бойових діях загинули двоє захисників: 24-річний Владислав Неділько з Луцької громади та 19-річний Артур Фацинець з Володимира.

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