У війні з Росією загинув боєць з Луцької громади. 24-річний Владислав Неділько загинув під час підриву ДРГ противника українського танку під Лисичанському.

Про загибель бійця повідомив луцький міський голова Ігор Поліщук у своєму Facebook. За його словами, військовий загинув у суботу, 26 лютого. «На жаль, маємо одного загиблого з нашої громади. Старший солдат Неділько Владислав Олександрович, 1997 року народження загинув під час підриву ДРГ противника нашого танку під Лисичанськом. Вічна пам'ять та слава Герою», – написав мер міста.

Зазначимо, що це перше повідомлення офіційних установ про загиблого з Волині.

Нагадаємо, ніч з 25 на 26 лютого на Волині минула спокійно. До поліції надходили численні звернення щодо підозрілих безпілотників, які літали над різними населеними пунктами області. Двох людей з двома дронами силовики затримали у прикордонній зоні області. Виявилось, що один з них займався контрабандою.

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