У Луцьку під час увімкнення сирен усі церкви будуть посилено бити в дзвони, аби мешканці Луцька почули сигнал про повітряну тривогу. Крім того, підвали деяких церков використовуватимуть як сховища.

Як повідомив 26 лютого луцький міський голова Ігор Поліщук, таке рішення прийняли під час засідання луцької ради церков. «Під час увімкнення системи оповіщення та сигналу сирени усі церкви, що мають дзвони будуть посилено бити в дзвони шляхом, відмінним від звичайного. Особливо актуальною проблема слабкого сигналу системи оповіщення є в селах», – зазначив мер міста.

Крім того, підвальні приміщення церков також використовуватимуть як укриття. Йдеться про такі адреси:

Свято-Троїцький кафедральний собор, нижній храм (вул Градний Узвіз, 1);

Храм Благовіщення Пресвятої Богородиці (пр-т Соборності, 8А);

Хрестовозвиженська церква (крипта) (вул Данила Галицького, 2);

Собор Всіх Святих Землі Волинської (пр-т Соборності, 36);

Свято-Благовіщенський храм (вул Конякіна, 1в);

Свято-Хрестовоздвиженський храм. (вул Теремнівська, 96а);

Храм Холмської Ікони Божої Матері (пр-т Волі, 24);

Свято-Миколаївський храм (вул Володимирська, 104Д);

Монастир Святого Василія Великого (вул Карпенка-Карого, 5);

Кафедральний костел Святих апостолів Петра і Павла, підземелля костелу (вул Кафедральна, 6);

Церква "Христа Спасителя" (вул Вороніхіна, 14а);

Церква "Віфанія" (вул Боженка, 2В);

Церква "Спасіння" (с. Підгайці, вул Дубнівська, 1В);

Церква Святої Трійці (вул Героїв УПА, 80);

«Дім Євангелія»-Кірха (підвальне приміщення) вул Караїмська, 16

Церква «Відродження» (підвальне приміщення) пр-т Соборності, 26а

Церква «Нове Життя) (напівпідвальне приміщення) вул Конякіна, 15а

Церква «Фіміам» (підвальне приміщення) вул Станіславського, 15а

Церква «Джерело Благодаті» (підвальне приміщення) вул Чорновола 44 (офіс 110)

Зазначимо, що з детальним переліком укриттів можна ознайомитись на карті, яку створила Луцька міська рада.

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