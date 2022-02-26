У Володимирі залишилась його мама та троє сестер і брат

На Житомирщині загинув військовослужбовець з Волині, 19-річний Артур Фацинець. Відомо, що він служив у 14-й ОМБР, що базується у Володимирі.

Як повідомила прес-служба Володимирської міської територіальної громади, військовий загинув зранку в суботу, 26 лютого, на Житомирщині.

«Сьогодні вранці на Житомирщині загинув житель Володимира, 19-річний військовослужбовець 14-ї ОМБр Артур Фацинець. Загиблий Герой з династії військовослужбовців. У Володимирі залишилась його мама та троє сестричок і братик. Мужньо захищав рідну Українську землю від ворога разом зі своїм батьком», – йдеться у дописі.

Також небайдужих закликають допомогти татові загиблого. Відправити матеріальну допомогу можна на картку: 5355074027386411 (Микола Фацинець).

Зазначимо, що це вже другий загиблий військовий з Волині у війні з Росією. 26 лютого луцький міський голова повідомив також про загибель під Лисичанськом 24-річного Владислава Неділька.

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