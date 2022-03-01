Мешканці Рівненської області мобілізувалися до захисту і тилового забезпечення

На території Рівненської області від початку війни рівень злочинності зафіксовано на нулі. За останні шість днів в області не було скоєно жодного тяжкого злочину, і це уперше за роки Незалежності. Про це повідомив під час вечірнього брифінгу у вівторок, 1 березня, начальник головного управління Нацполіції у Рівненській області Олексій Камишанський.

«Рівень злочинності рівний нулю. За всі роки Незалежності це уперше: за шість днів війни не зареєстровано жодного грабежу, розбою чи завдання тяжких тілесних ушкоджень», — сказав керівник поліції області.

Він також повідомив, що усі інженерні споруди області перебувають під цілодобовою охороною сил територіальної оборони на поліції. На 1 березня у Рівненській області обладнано понад 500 блокпостів. Олексій Камишанський закликав громадян терпляче ставитися до можливих незручностей для водіїв. «Блокпости — це не пункти перевірки документів, це військові об’єкти, працівники яких ведуть антидиверсійну роботу», — зауважив начальник облуправління поліції.

Під час вечірнього брифінгу голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль також повідомив про відновлення роботи Рівненського авторемзаводу, який багато років не працював. Рівненський авторемзавод є державним підприємством, яке раніше займалося технічним обслуговуванням та ремонтом автотранспорту. Тепер тут ремонтують техніку територіальної оборони, для роботи залучають охочих працювати слюсарів та зварювальників.

Рівненська облдержадміністрація закликає зголошуватися власників СТО, які також можуть допомогти з ремонтом. Усі, хто бажає допомогти в обороні, можуть написати про це і запропонувати допомогу у WhatsApp на номер (050) 3357759.

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