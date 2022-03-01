Прикордонники західних областей шукають вантажівки та автобуси
Транспорт необхідний для виконання бойових завдань
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
0 0
До теми
Для виконання бойових завдань прикордонники західних областей України шукають вантажівки, пасажирські автобуси та повнопривідну легкову техніку. Прохання про допомогу поширила Держприкордонслужба 1 березня.
«Транспорт необхідний для виконання бойових завдань з оборони нашої держави. А також звертаємося до громадян, які мають можливість при необхідності здійснити перевезення особового складу та вантажів власним автотранспортом», – повідомили прикордонники.
Якщо ви можете допомогти, то телефонуйте за такими номерами:
- (067)-927-02-64 - Чернівецький прикордонний загін;
- (050)-236-51-56 - Мукачівський прикордонний загін;
- (068)-598-48-75 - Чопський прикордонний загін;
- (068)-649-24-95 - Львівський прикордонний загін;
- (067)-680-68-41 - м. Великі Мости, Кінологічний навчальний центр (Львівська область);
- (098)-573-33-44 - Луцький прикордонний загін;
Хроніка вторгнення Росії. День шостий – у прямій трансляції ZAXID.NET
Тепер ми в Instagram. Підписуйтеся, Вам сподобається.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
До теми
ZAXID.NET