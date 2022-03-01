За п’ять днів війни в Україні втрати ворога серед особового складу становлять понад 5700 росіян

Центр оборонних стратегій отримав імена 120 тис. російських військових, які воюють на території України. Серед даних у списку імена, табельні номери та місце служби росіян. Повний список військових РФ опублікувала «Українська правда».

Нагадаємо, що в Україні уже шосту добу триває війна. Російські військові намагаються захопити українські міста, обстрілюють та вбивають не лише військових, а й мирних мешканців. Українська армія відважно тримає оборону та дає відсіч ворогу.

За даними Генштабу ЗСУ, за п’ять днів війни втрати ворога серед особового складу становлять понад 5700 росіян, українці також знищили понад 1,5 тис. одиниць ворожої техніки.

Хроніка вторгнення Росії. День шостий – у прямій трансляції ZAXID.NET