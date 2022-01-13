Після падіння молодий чоловік того ж дня помер у лікарні

Під час виконання покрівельних робіт на території ТОВ «Кардео» в Костополі Рівненської області загинув 31-річний місцевий мешканець. Леонід К. упав з шестиметрової висоти. Травмованого госпіталізували в реанімаційне відділення місцевої лікарні, однак врятувати життя не вдалося. Поліція проводить розслідування обставин та причин трагічного випадку.

Повідомлення про падіння працівника з даху будівлі до поліції надійшло близько 14:40 у середу, 12 січня, від медиків «швидкої» допомоги, які надавали допомогу травмованому. Поліцейські встановили, що у місті Костопіль 31-річий місцевий мешканець під час виконання покрівельних робіт на одному з приватних підприємств впав з висоти близько шести метрів. З тяжкими травмами чоловіка доставили до лікарні, однак він помер.

«За фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини, слідчі розпочали досудове розслідування», — повідомляє поліція Рівненської області. Назви підприємства та жодних інших деталей трагічного випадку поліція поки не повідомляє. З власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що подія сталася на території ТОВ «Кардео» на вул. Дубки. Близько 13:30 з висоти упав і смертельно травмувався працівник ПП «Коротчук» Леонід К.