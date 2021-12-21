У с. Звенигород на Львівщині 34-річний чоловік зарізав свого односельчанина у нього вдома, а потім повідомив у поліцію, що той нібито впав зі сходів. Поліцейські викрили брехню, вбивцю затримали.

Виклик на 102 надійшов ввечері 20 грудня від 34-річного чоловіка, який повідомив, що його односельчанин впав зі сходів у своєму будинку і отримав травми, від яких загинув. Слідчі і криміналісти, які прибули на виклик, на тілі 57-річного господаря помітили ознаки насильницької смерті – численні ножові поранення в груди.

«Як встановили поліцейські, у той день в гостях у загиблого перебував його односельчанин. Близько 20:00 між чоловіками виник конфлікт, під час якого гість кілька разів вдарив господаря ножем в груди, завдавши йому тілесних ушкоджень, які, як встановили медики, стали причиною смерті. Переконавшись, що чоловік помер, гість повідомив про це у поліцію, вигадавши історію з падінням», – розповіли у Нацполіції Львівщини.

Підозрюваного затримали, суд має взяти його під варту. За статтею «умисне вбивство» Кримінального кодексу передбачено 7-15 років позбавлення волі.