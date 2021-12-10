Про злочин у поліцію повідомили родичі подружжя

У селі Самбірського району 40-річний чоловік зарізав свою 31-річну дружину і після цього намагався покінчити життя самогубством. Вбивство трапилося на очах їхньої доньки. Перелякана дівчинка втекла з дому до родичів, які й викликали поліцію.

Трагедія трапилася у п’ятницю, 10 грудня, близько 7:50. Родичі подружжя зателефонували у поліцію і повідомили про конфлікт, зазначивши, що там могла постраждати жінка.

Коли на місце приїхали поліцейські, вони виявили 31-річну вагітну жінку вже мертвою. Її 40-річний чоловік мав рану на шиї, його шпиталізували.

«Як встановили поліцейські, під час конфлікту чоловік кілька разів вдарив дружину ножем, спричинивши їй смертельні поранення, після чого намагався перерізати собі горло. Також встановлено, що у цей час в будинку перебувала 10-річна донька подружжя. Перелякана дівчинка втекла до бабусі з дідусем та розповіла їм про те, що відбувається вдома, а вони, у свою чергу, повідомили про подію поліцейським», – повідомили у поліції Львівщини.

Стаття, за якою відкрили кримінальне провадження, передбачає довічне позбавлення волі.