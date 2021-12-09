53-річного уродженця Сколівщини Володимира Купінця вдруге засудили до довічного ув'язнення. Він вже 13 років відбуває довічне ув'язнення за вбивство і розбій у Дрогобицькій виправній колонії №40, проте 6 грудня дрогобицький суд визнав його винним у ще одному вбивстві, вчиненому 18 років тому у Польщі, і засудив до ще одного довічного ув'язнення.

У вироку суду, оприлюдненому 7 грудня, вказано, що взимку 2003 року п'яний Володимир Купінець молотком забив до смерті громадянина Польщі Теодора Коваліка на складі у Сандомирському повіті. Поляк помер на місці. Одразу після злочину Володимир Купінець втік з Польщі до України.

У 2008 році Володимир Купінець отримав довічне ув'язнення за розбій та ще одне вбивство, вчинене у 2007 році на Волині. З того часу уже 13 років він відбуває покарання у Дрогобицькій виправній колонії №40.

Тим часом польські поліцейські розслідували вбивство Теодора Коваліка. Їм знадобилося 18 років, аби зібрати достатньо доказів причетності до вбивства Володимира Купінця, і у червні цього року вони звернулися до українських правоохоронців. Відтак 11 червня уже українська прокуратура висунула йому офіційне звинувачення у вбивсті поляка.

Судове засідання у цій справі відбулося 6 грудня у Дрогобичі. Під час відеоконференції на судовому засіданні Володимир Купінець зізнався у першому скоєному ним вбивстві та повністю визнав свою провину, а ще він щиро каявся та просив суворо його не карати.

Однак суддя Лілія Гарасимків зваживши, що 53-річний чоловік вже відбуває довічне позбавлення волі, а також обтяжуючі обставини вбивства Теодора Коваліка, присудила Володимиру Купінцю ще одне довічне ув'язнення.