53-річного мешканця Дрогобиччини затримали за умисне вбивство, яке він скоїв 18 років тому у Польщі. Ще у 2003 році він побив до смерті поляка на складі у Сандомирському повіті. Весь цей час велося слідство і не була доведена причетність чоловіка до злочину. Лише тепер поліцейські йому оголосили підозру і взяли під варту.

«У грудні 2003 року близько 7 ранку у гміні Образув Свєнтокшиського воєводства Сандомирського повіту Республіки Польща, на території складських приміщень підозрюваний, будучи в стані алкогольного сп’яніння, під час конфлікту з громадянином Польщі взяв молоток та наніс ним численні удари в голову, тулуб та кінцівки потерпілого. Внаслідок чого останній помер на місці», – повідомила 11 червня Львівська обласна прокуратура.

Як пояснили ZAXID.NET у прокуратурі, польські правоохоронці, які проводили розслідування вбивства, звернулася до України з клопотанням про надання міжнародної правової допомоги. Cлідчі Дрогобицького відділу поліції затримали 53-річного мешканця району. Після злочину він повернувся на батьківщину. Його взяли під варту і оголосили підозру в умисному вбивстві, скоєному 18 років тому.

Обвинувальний акт невдовзі скерують до суду. За ч.1 ст.115 ККУ чоловіку загрожує від 7 до 15 років тюрми.