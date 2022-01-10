У квартирі чоловік перебував сам, рятувальникам довелося вибивати двері

У Івано-Франківську з девʼятого поверху багатоповерхівки впав 52-річний чоловік. У квартирі чоловік перебував сам, рятувальникам довелося вибивати двері, щоб зайти до його помешкання. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство з приміткою самогубство.

Про чоловіка, який випав з вікна на вулиці Вовчинецька, поліцейським повідомили перехожі близько 21:00 у неділю, 9 січня. За інформацією сайту «Галка» на місці події працювала слідчо-оперативна група, яка встановила, що 52-річний франківець впав з девʼятого поверху багатоповерхівки. Загиблий часто зловживав спиртним.

Двері до квартири були закриті, на запит поліцейських рятувальники відчинили двері й виявили, що у квартирі чоловік перебував сам. Поліція зʼясовує це був нещасний випадок, чи самогубство. Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) з приміткою самогубство.