Тіло чоловіка виявили в новобудові у власній квартирі

У Івано-Франківську знайшли мертвим 43-річного чоловіка, якого поліція оголосила в розшук 28 грудня. Тіло чоловіка виявили поліцейські разом з родичами в новобудові у власній квартирі, де наразі ніхто не проживав. У прес-службі поліції Івано-Франківської області уточнили, що на тілі чоловіка ознак насильницької смерті не виявили, за попередніми висновками він вчинив суїцид.

Про припинення розшуку 43-річного іванофранківця, який зник два дні тому, у четвер, 30 грудня, повідомила прес-служба поліції. «Увага, розшук припинено. 43-річного франківця знайшли без ознак життя. Попередньо на тілі чоловіка не виявлено слідів насильницької смерті», – йдеться у повідомленні поліції.

У розшук чоловіка оголосили у вівторок, 28 грудня. Близько 19:00 чоловік вийшов з дому та не повернувся. Про його зникнення заявила дружина.