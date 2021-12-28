У водія Mercedes-Benz відібрано кров для перевірки стану сп'яніння

Неподалік Снятина водій Ford зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes, внаслідок чого 24-річний водій та пасажир легковика загинули на місці аварії, а 34-річного водія і пасажира мікроавтобуса госпіталізували у лікарню з тілесними ушкодженнями, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області.

Повідомлення про ДТП біля Снятина до поліції надійшло близько 6:20 вівторка, 28 грудня. «На ділянці автодороги Н-10 сполученням Стрий-Чернівці-Мамалига, між населеними пунктами Снятин та Будилів 24-річний водій автомобіля Ford Mondeo виїхав на смугу зустрічного руху, де не зміг уникнути зіткнення із зустрічним автомобілем Mercedes-Benz Vito, яким керував 34-річний мешканець Снятинської ТГ. Внаслідок ДТП водій та пасажир Ford Mondeo загинули на місці події. Крім того, до медзакладу госпіталізовано керманича та пасажира Mercedes-Benz Vito», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

У водія Mercedes-Benz відібрано кров для перевірки стану сп'яніння. Обставини та причини аварії з’ясовують слідчі в рамках відкритого кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть.