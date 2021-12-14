У ВАЗі перебували двоє людей, вони загинули

Близько опівночі 13 грудня неподалік Івано-Франківська пасажирський поїзд Київ — Івано-Франківськ протаранив легковий автомобіль ВАЗ. У ДТП загинули водій та пасажирка автомобіля.

ДТП трапилася о 23:32 на залізничному переїзді в селі Угринів Івано-Франківського району, повідомляє обласна ДСНС. Рятувальники деблокували загиблих – 36-річну жінку та 29-річного чоловіка.

«Між селами Угринів та Клузів водій, керуючи автомобілем ВАЗ-2109, на регульованому залізничному переїзді виїхав на заборонений сигнал світлофора та допустив зіткнення із пасажирським поїздом №749 сполученням Київ – Івано-Франківськ, який рухався до м. Івано-Франківськ», – уточнили в управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

Водій – мешканець Івано-Франківська, його пасажирка – з приміського села Угринів. Обоє загинули.

Прес-служба поліції Івано-Франківської області повідомила, що поїздом керував 40-річний машиніст з Львівщини. Чоловіка перевірили на стан алкогольного сп'яніння, він тверезий. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 ККУ (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту).