Потяг збив чоловіка між залізничними станціями Микуличин – Яремче

Приміський потяг «Рахів - Івано-Франківськ» наїхав на 31-річного чоловіка. З численними травмами його госпіталізували до лікарні. За словами медиків, чоловік перебуває у комі.

Трагічний випадок стався між залізничними станціями Микуличин – Яремче о 16:40 неділі, 14 листопада, повідомили в управлінні цивільного захисту населення Івано-Франківської ОДА. «Приміський поїзд «Рахів - Івано-Франківськ» на перегоні Микуличин – Яремче здійснив наїзд на чоловіка 1990 року народження, жителя Коломийського району, якого у важкому стані доставлено до обласної лікарні Івано-Франківська», — йдеться у повідомленні управління цивільного захисту населення.

Як розповів Суспільному генеральний директор медзакладу Остап Грищук, травмованого лікують у відділенні екстреної медичної допомоги, у нього політравма, черепно-мозкова травма, перелом стегна та забій грудей. Постраждалий перебуває у комі.