Для пасажирів з 12 грудня будуть організовані автобусні трансфери від вокзалу до Буковеля за ціною 50 грн

«Укрзалізниця» починає реновацію станції Татарів на Прикарпатті та ініціює процедуру перейменування станції на Татарів-Буковель. Також у новому графіку руху на 2021/2022 рік, який почне діяти з 12 грудня 2021 року, компанія запускає сім пар поїздів до гірськолижного курорту, повідомила у п'ятницю, 12 листопада, прес-служба АТ «Укрзалізниця».

Реновація станції Татарів пов’язана з тим, що станція є географічно найближчою — 15 км або від 20 хвилин у дорозі — до популярного урочища Буковель та однойменного лижного курорту.

Крім того, відповідно до нового графіка руху поїздів через Буковель прямуватимуть сім поїздів:

№5/6 Маріуполь — Рахів;

№15/16 Харків — Рахів;

№55/56 Київ — Рахів;

№95/96 Київ — Рахів;

№25/26 Одеса — Рахів;

№125/126 Миколаїв — Рахів;

№130/129 Кременчук — Ворохта (з групою причіпних вагонів Полтава — Ворохта).

Продаж квитків на поїзди №55/56 Київ — Рахів, №95/96 Київ — Рахів, №25/26 Одеса — Рахів, №125/126 Миколаїв — Рахів уже відкрито, решта надійде у продаж до кінця тижня.

Також для зручності пасажирів з 12 грудня будуть організовані автобусні трансфери від вокзалу до Буковеля за фіксованою ціною 50 грн.

Додамо, що до гірськолижного курорту «Буковель» на Прикарпатті планують прокласти окрему залізничну гілку довжиною близько 20 км. Загальну вартість проекту оцінюють щонайменше у мільярд гривень, а фінансувати будівництво колії мали б власники курорту.