Одним із варіантів прокладання залізничної гілки до курорту «Буковель» є продовження колії від Татарова

До гірськолижного курорту «Буковель» на Прикарпатті планують прокласти окрему залізничну гілку довжиною близько 20 км. Загальну вартість проекту оцінюють щонайменше у мільярд гривень, а фінансувати будівництво колії мали б власники курорту.

Як йдеться у відповіді АТ «Укрзалізниця» на інформаційний запит ZAXID.NET, влітку до перевізника звернулося керівництво ТзОВ «Буковель» із проханням розглянути можливість будівництва нової залізничної гілки до курорту.

Згідно з договором, фінансування проекту має взяти на себе курорт, натомість «Укрзалізниця» має розробити передпроектну пропозицію. Вартість будівництва та деталі проекту розголошувати відмовились, посилаючись на комерційну таємницю.

Раніше директор філіалу УЗ «Пасажирська компанія» Олександр Перцовський у коментарі ЦТС повідомив, що одним із варіантів будівництва гілки до «Буковелю» є продовження залізниці від станції Татарів безпосередньо до курорту.

«Поки що це на рівні передпроектного технічного обґрунтування. Вивчається, які траси можна продовжити, оскільки рельєф там непростий, вздовж річки, точно необхідно буде будувати тунелі. Тобто, йдеться про суттєві інвестиції. До речі, є зацікавлені в цьому інвестори», – сказав Олександр Перцовський.

Інвестиції у цей проект, за його словами, стурнуватимуть від 1 млрд грн, а саме будівництво триватиме приблизно рік, однак терміни залежатимуть від того, чи буде ділянка, де прокладатимуть нову гілку, електрифікованою.

Також він додав, що найближчим часом УЗ планує модернізувати й станцію в Татарові, яку перетворять на пересадковий хаб. Зокрема, тут побудують стоянку для автобусів та розширять платформу.

Буковель – найбільший гірськолижний курорт України, який частково перебуває у державній власності. Курорт розташований біля села Поляниця Івано-Франківської області і активно забудовується новими приватними готелями.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Буковель», яке замовило розроблення передпроектної документації, належить киянам Оксані та Захару Палицям, екс-дружині та сину нардепа Ігоря Палиці.