Протяжність нової магістралі складе приблизно 212,5 км

Усі гірськолижні курорти Закарпаття об’єднають однією автомагістраллю, яка вестиме до держкордонів із Євросоюзом. Про це заявив заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький під час організованої в Ужгороді національної платформи «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію».

Магістраль, яку умовно назвали Підкарпатською, пролягатиме вздовж карпатських хребтів зі сторони Закарпатської області й буде починатися на кордоні України та Польщі в межах Закарпаття та виходитиме майже до кордону з Румунією.

«Це проект, над яким ми зараз працює в Закарпатській ОДА. Його робоча назва – "Підкарпатська магістраль" або дорога Лубня-Ясіня. Це автошлях, що проходитиме під карпатським хребтом. Якщо дорога від Ужгорода до Рахова із виходом на Івано-Франківську область можна умовно вважати нижньою дорогою Закарпаття, то "Підкарпатська магістраль" стане верхньою дорогою. Її протяжність складе приблизно 212,5 км», – зауважив Білецький.

За словами Мирослава Білецького, ідея цієї магістралі й такого сполучення виникло з огляду на те, що більшість сполучень уже є, деякі навіть капітально відремонтовані, а саме автошляхи О 070202 (Львів – Самбір – Ужгород) – Лубня – Держкордон з Польщею (7,2 км), Н-13 Львів – Самбір – Ужгород (10,8 км), Ужок – Нижні Ворота (41,0 км), Т-07-18 Нижні Ворота – Воловець – Міжгір’я (44,6 км), Т-07-20 Міжгір’я – Синевир (15,4 км), О 070603 Синевир – Колочава (10,8 км), О 070602 Колочава – Усть-Чорна (24,6 км).

«Але на цьому маршруті ми плануємо і будівництво нової дороги. Ми вже готуємо документацію для переведення існуючої лісової дороги через урочище Свидовець у статус автомобільної», – зауважив посадовець.

Таким чином, «Підкарпастька магістраль» братиме свій початок від переходу на українсько-польському кордоні Лубня – Волосате. Тут нас об’єднують національні природні парки – Бещадський у Польщі й Ужанський – в Україні.

Далі вона спускатиметься униз дорогою Ужок – Підполоззя і матиме виїзд на цікаві туристичні об’єкти (Лінія Арпада) і гірськолижний курорт (Красія). Потім магістраль пустять до Боржавського хребта, де туриста можуть зацікавити існуючі та перспективні гірськолижні курорти (Ізки, Пилипець, Подобовець). Дорога проходитиме повз «Мале карпатське коло», що дає можливість відвідати курорти Славська на Львівщині, а на Закарпатті – озеро Синевир, водоспад Шипіт, с. Колочаву.

А далі через урочище Свидовець дорогу доведуть у смт. Ясіня, а отже і на гірськолижний курорт «Драгобрат», і на кордон із Івано-Франківською областю, до гірськолижного курорту «Буковель».

Таким чином, однією дорогою з’єднають майже всі райони Закарпаття, усі гірськолижні курорти, національні парки та найцікавіші закарпатські туристичні локації та три області України. Вона матиме і міждержавне значення, оскільки, буде можливість виходу на Польщу та Румунію.