Між Києвом та Кишиневом планують створити автомобільний транспортний коридор, який поєднає столиці України та Молдови. Про це домовилися Володимир Зеленський та Майя Санду, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Там зазначили, що у перспективі цей коридор стане найкоротшим шляхом з Центрального регіону України до країн Центральної та Південно-Східної Європи.

Транспортний коридор скоротить шлях між Києвом та Кишиневом до 5-6 годин

Проект стане частиною Меморандуму щодо розвитку транспортно-транзитного потенціалу України та Молдови, який підписали глави держав. Так вони планують зміцнити співпрацю країн у сфері розвитку інфраструктури, створити нові робочі місця та ефективно використовувати транзитний потенціал.

У рамках угоди хочуть також збудувати міст «Ямпіль - Косеуць» на кордоні, розбудувати прикордонну інфраструктуру і під’їзні шляхи на кордоні.