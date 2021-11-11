У селі Стецева поблизу Снятина внаслідок ДТП загинув 46-річний чоловік, який переходив дорогу у невстановленому місці. Пішохода збив 22-річний водій Mercedes Sprinter, повідомили в управлінні цивільного захисту населення Івано-Франківської ОДА.

Аварія, внаслідок якої загинув 46-річний чоловік, сталась у селі Стецева о 19:30 середи, 10 листопада.

«22-річний водій, житель с. Підвисоке Коломийського району, керуючи автомобілем Mercedes Sprinter, рухався автодорогою місцевого значення, що у с. Стецева в напрямку с. Підвисоке, де вчинив наїзд на 46-річного пішохода, жителя с. Стецева, який переходив проїзну частину у невстановленому місці», – йдеться у повідомленні управління цивільного захисту населення.

Внаслідок ДТП чоловік отримав травми від яких помер на місці аварії.