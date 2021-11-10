Чоловік пропонував інспекторці 1 тис. грн хабара

У селі Рошнів поблизу Івано-Франківська поліцейські зупини за порушення порушення правил дорожнього руху 56-річного водія Ford Transit. Після перевірки з'ясувалося, що водій був п'яний. Щоб справа не дійшла до суду, чоловік намагався підкупити поліцейську, повідомила у середу, 10 листопада, прес-служба поліції Івано-Франківської області.

Поліцейські зупинили водія за порушення правил дорожнього руху у понеділок, 8 листопада. З'ясувавши, що чоловік п'яний, інспектори склали на нього протокол за ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп'яніння).

«Наступного дня, після вчинення правопорушення, прикарпатець прийшов у відділення поліції та в службовому кабінеті старшої інспекторки адміністративної практики надав їй неправомірну вигоду у розмірі 1 тис. грн, щоб вона не скеровувала адміністративні матеріали до суду», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

Інспекторка повідомила керівництво поліції та працівників управління Департаменту внутрішньої безпеки про спробу дати їй хабар. Тепер чоловіку загрожує і відповідальність за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).